إصابة 3 فلسطينيين باعتداءات إسرائيلية ومستوطنين بالضفة الغربية الجيش الإسرائيلي أحرق منزلين في مخيم جنين وشن حملة اعتقالات شرق طولكرم، فيما جرف أراض زراعية جنوب الخليل..

​​​​​​​رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

أصيب 3 فلسطينيين، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين بالضفة الغربية، فيما أحرق الجيش منزلين بجنين وشن حملة اعتقالات شرق طولكرم.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على شاب جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة، ما أدى لإصابته بجروح متوسطة.

وأضافت أن الشاب كمال أحمد أبو تركي كان يستقل دراجته الكهربائية لحظة إصابته.

وفي جنوب الضفة، جرف الجيش الإسرائيلي أرضا زراعية جنوب شرق بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وفق الناشط المحلي محمد عياد عوض.



وقال عوض في منشور على حسابه بمنصة "فيسبوك" إن "حوالي 20 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) تم تجريفها وهي مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب، وتعود ملكيتها لعائلة العلامي من بيت أمر، وعائلتي البَوْ وجحشن من بلدة حلحول".

ووسط الضفة، قالت منظمة البيدر الحقوقية في بيان، إن مستوطنين اختطفوا فلسطينيا من تجمع المعازي البدوي شرق بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة واعتدوا عليه وعلى آخرين بالضرب، كما داهموا منازل داخل التجمع.

وقال مشرف المنظمة حسن مليحات للأناضول، إن "المستوطنين سلموا الشاب المختطف للشرطة الإسرائيلية بعد الاعتداء عليه".

وفي شمال الضفة، أصيب فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه خلال مداهمة خيام المواطنين في قرية الرأس الأحمر جنوب شرق مدينة طوباس، وفق وكالة "وفا".

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز خلال اقتحامه حي الهدف ووادي برقين في مدينة جنين.

وأضافت أن الجيش أحرق منزلين في مخيم جنين، ونشرت على منصاتها الرقمية مقاطع فيديو لنار مشتعلة فيهما.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2025 بدأ الجيش في عملية عسكرية بعملية عسكرية في مخيم جنين ثم وسعها إلى مخيمي نور شمس وطولكرم، وما زالت مستمرة.

وفي شمال الضفة أيضا، شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات خلال اقتحامه بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، طالت مواطنا وزوجته للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.



وذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي دفع بآليات عسكرية إلى البلدة، وداهم منازل ومتاجر وعبثت بمحتوياتها، إضافة إلى تكسير عدد منها وسرقة مبالغ مالية.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا وتهجير قرابة 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.