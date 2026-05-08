إصابة 3 عسكريين إسرائيليين بسقوط مسيرتين في إسرائيل ولبنان

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 3 من عسكرييه جراء سقوط مسيرتين أطلقهما "حزب الله" شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان إن "مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله سقطت ظهر الجمعة داخل إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية".

وأضاف أنه نتيجة لذلك "أصيب جندي بجروح خطيرة، فيما أصيب آخر بجروح متوسطة".

وأشار إلى أنه "في حادثة أخرى وقعت في وقت سابق اليوم أطلق حزب الله عددًا من المسيّرات المفخخة التي انفجرت بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي" المتوغلة في جنوبي لبنان.

ونتيجة لذلك، "أصيب جندي بجروح متوسطة وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى"، وفق البيان.

وأضاف أن الحزب "أطلق خلال الساعات الأخيرة عددًا من الصواريخ وقذائف الهاون" نحو قواته المتوغلة في جنوب لبنان.

وادعى أن "سلاح الجو اعترض أحد عمليات الإطلاق، فيما سقطت الصواريخ الأخرى وقذائف الهاون بالقرب من القوات، دون وقوع إصابات".

ورغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/نيسان، يواصل الجيش الاسرائيلي توغّله في جنوبي لبنان وعمليات نسف وتدمير ممنهج للمنازل والمباني وتهجير قسري لسكان عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يقول إنها "بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله".

وفي 17 أبريل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قائلا إن تل أبيب لن تهاجم لبنان بعد ذلك، ولاحقا، أُعلن تمديد الهدنة لثلاثة أسابيع إضافية.

وفي حين يتوقع عقد جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في 14 -15 مايو/أيار الجاري، عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن في 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام.

إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل شبه يومي، مبررة ذلك بما تصفه بـ"الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات".



وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأخرى في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.