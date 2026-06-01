إصابة 3 أطفال فلسطينيين باعتداء مستوطنين إسرائيليين شمالي الضفة

رام الله/ الأناضول



أصيب 3 أطفال فلسطينيين، مساء الاثنين، في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على مركبة شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، بأن عددا من المستوطنين اعترضوا طريق مركبة فلسطينية قرب مستوطنة شيلو جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وألقوا الحجارة باتجاه المركبة مباشر، ما أدى لإصابة ثلاثة أطفال كانوا بداخلها بجراح متفاوتة.



وذكرت المصادر أن الفلسطيني الذي كان يستقل المركبة من سكان بلدة عبوين شمال مدينة رام الله، وأن أطفاله المصابين، نقلوا لتلقي العلاج في مركز بلدة سنجل الطبي شمال شرق رام الله.



وأوضحت المصادر أن أحد الأطفال المصابين يبلغ من العمر (14 عامًا)، وأصيب مباشرة بحجر في الرأس في إصابة "متوسطة"، فيما أصيب الطفلان الآخران والأصغر منه سنًا بجراح "طفيفة" جراء تطاير الزجاج عليهما.



وتشهد الطرق الخارجية في الضفة الغربية اعتداءات متصاعدة يشنها المستوطنون، مستهدفين مركبات الفلسطينيين، وغالبًا ما يتم اعتراضهم أو إلقاء الحجارة عليهم، ما يتسبب بوقوع إصابات وخسائر مادية.



ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين.

وأسفر هذا التصعيد، عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الماضي.

