إصابة 13 عاملا صحيا بقصف إسرائيل محيط مستشفى جنوبي لبنان

أصيب 13 عاملا من الكوادر الصحية اللبنانية، الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى حيرام بمدينة صور جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "العدو الإسرائيلي شن غارة في المحيط الملاصق لمستشفى حيرام في مدينة صور، ما أدى إلى إصابة 13 من العاملين في المستشفى".

كما تسبب القصف الإسرائيلي بـ"أضرار جسيمة تضاف إلى أضرار سابقة أصابت المستشفى جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي"، وفق المصدر ذاته.

وأشادت الوزارة بـ "شجاعة طاقم المستشفى الذي لا يزال صامدا لخدمة الأهالي رغم كل المخاطر".

كما دعت "المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية الآخذة في التصعيد والتوسع، من دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، والقرارات والأعراف الدولية".

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتتسبب هذه الخروقات في مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و371 قتيلا و10 آلاف و129 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.