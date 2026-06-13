إصابة مسعفين اثنين بغارة إسرائيلية على بلدة سلعا جنوبي لبنان والطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية، وفق وكالة الأنباء الرسمية

نعيم برجاوي/ الأناضول

أصيب مسعفان، الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سلعا في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة إسرائيلية "استهدفت نقطة للدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة سلعا، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين".

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات البياض، ومجدل زون، والمنصوري في القضاء ذاته، بحسب الوكالة.

وفي قضاء مرجعيون (جنوب)، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا مجرى نهر الليطاني- الخردلي، وفق المصدر نفسه.

وتواصل إسرائيل هجماتها على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.