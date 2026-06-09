مستوطنون اعتدوا على شاب في الأغوار الشمالية، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الخضر وأشعلت حريقا بأراضٍ زراعية غرب الخليل، وفق مصادر محلية ووكالة الأنباء الفلسطينية..

إصابة فلسطيني باعتداء للمستوطنين واقتحامات إسرائيلية بالضفة مستوطنون اعتدوا على شاب في الأغوار الشمالية، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الخضر وأشعلت حريقا بأراضٍ زراعية غرب الخليل، وفق مصادر محلية ووكالة الأنباء الفلسطينية..

حسني نديم/ الأناضول

أصيب فلسطيني، مساء الثلاثاء، باعتداء لمستوطنين إسرائيليين في الأغوار الشمالية، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأشعلت حريقا بأراض زراعية غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر محلية باعتداء مستوطنين إسرائيليين على الشاب هلال عادل دراغمة أثناء وجوده قرب خيامه في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية (شمال شرق) ما أدى إلى إصابته برضوض.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى المكان عقب الاعتداء واحتجزت الشاب المصاب.

وفي محافظة بيت لحم (جنوب)، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة الخضر جنوبي المدينة وتمركزت في منطقة البالوع، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، أفادت مصادر محلية للأناضول بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل صوتية في منطقة واد الصفر غرب بلدة إذنا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح.

وأضافت المصادر أن الأراضي المتضررة تقع بمحاذاة جدار الفصل، مشيرة إلى أن البلدة تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات تشمل حرق الأراضي الزراعية من قبل مستوطنين وقوات إسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب استهداف الأراضي الزراعية بالحرق والتجريف ومنع المزارعين من الوصول إليها، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.