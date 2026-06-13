في هجوم على موظفي شركة كهرباء القدس أثناء عملهم بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة بلدات شرق رام الله

إصابة فلسطينيين باعتداءات مستوطنين جنوبي الضفة الغربية في هجوم على موظفي شركة كهرباء القدس أثناء عملهم بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة بلدات شرق رام الله

حسني نديم/ الأناضول



أصيب عدد من موظفي شركة كهرباء محافظة القدس بجروح طفيفة، السبت، في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون عليهم أثناء تأدية عملهم في وادي رحال جنوبي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة بلدات شرق مدينة رام الله (وسط).

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت موظفين تابعين لشركة كهرباء القدس أثناء تنفيذهم أعمالا ميدانية في وادي رحال جنوب بيت لحم جنوبي الضفة ما أسفر عن إصابة عدد منهم (لم تحددهم) بجروح طفيفة وإلحاق أضرار جسيمة بمركبتهم.

ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في محافظة بيت لحم خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت تدمير شبكات مياه الري، ومهاجمة مركبات المواطنين، ومحاولات دهس، ومنع رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي وفق شهود عيان للأناضول.

كما اقتحم مستوطنون آخرون منطقة "خلايل اللوز" جنوب شرق بيت لحم ونفذوا أعمال تخريب وعربدة، قبل أن يسرقوا أنابيب مياه، وفق شهود عيان.

وفي محافظة رام الله والبيرة (وسط)، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدات سلواد والطيبة والمزرعة الشرقية شمال شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية للأناضول: إن القوات الإسرائيلية جابت شوارع البلدات الثلاث ونشرت دورياتها فيها، دون تسجيل مداهمات للمنازل أو تنفيذ اعتقالات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.