إصابة فلسطينيين اثنين بينهما مسنة باعتداء لمستوطنين جنوبي الضفة مستوطنون إسرائيليون هاجموا مزارع الدجاج في قرية جالود جنوب نابلس، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وفق مصادر محلية لمراسل الأناضول..

حسني نديم/ الأناضول



أصيب فلسطينيان بينهما مسنة، السبت، في اعتداء لمستوطنين إسرائيليين عليهما في جبل جالس شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان وصل مراسل الأناضول، بأن طواقمها في الخليل تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب، أحدهما مسنة (71 عامًا) في جبل جالس شرق المدينة.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية أن "قطعان المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في جبل جالس في منطقة الكسارة، وعاثوا خرابا في ممتلكات المواطنين".

وفي شمال الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون مزارع الدجاج في قرية جالود جنوب نابلس، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وفق مصادر محلية لمراسل الأناضول.

وأضافت المصادر أن المستوطنين هاجموا مزارع الدجاج في القرية واعتدوا على أصحابها ورشقوا المزارع بالحجارة، بينما حاول سكان القرية التصدي لهم ومنعهم من اقتحام المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخدام قوة مفرطة.

ويتعرض الفلسطينيون لاعتداءات متصاعدة يشنها المستوطنون بهدف التضييق على المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.