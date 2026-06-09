أحدهما في مخيم المغازي وسط القطاع والآخر طفل أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة..

إصابة فلسطينيين اثنين بخروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة أحدهما في مخيم المغازي وسط القطاع والآخر طفل أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة..

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

أصيب فلسطينيان، الثلاثاء، في قصف وإطلاق نار اسرائيليين في وسط وشمال قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بوصول الفلسطيني مازن البوبلي (52 عامًا) من سكان مخيم المغازي إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، إثر إصابته في قصف إسرائيلي للمنطقة الشرقية من المخيم.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المصاب نقل إلى المستشفى بواسطة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتلقي العلاج.

وفي مدينة غزة شمالي القطاع، أصيب طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المحطة بحي التفاح شرقي المدينة، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأضاف المصدر، أن الطفل المصاب نقل إلى المستشفى المعمداني وسط المدينة لتلقي العلاج.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن مقتل 985 فلسطينيا وإصابة 3097 آخرين، وفق أحدث بيانات المكتب الإعلامي الحكومي.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.