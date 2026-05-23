إصابة عسكري لبناني باستهداف إسرائيلي لثكنة جنوبي البلاد

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الجيش اللبناني، السبت، إصابة أحد عسكرييه باستهداف إسرائيلي لثكنة تابعة له في مدينة النبطية جنوبي البلاد.

وقال الجيش في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة جراء استهداف إسرائيلي لثكنة الجيش في مدينة النبطية"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل أفراد الجيش اللبناني خلال عدوانها المتواصل على البلاد.

ومنذ فجر السبت، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف عدة مدن وبلدات جنوبي لبنان، ما أسفر عن 5 قتلى وأضرار جسيمة في مستشفى وعدة منازل.

والجمعة، قتلت إسرائيل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين، وأصابت 13 آخرين، في 61 هجوما على جنوب لبنان، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3 آلاف و111 شخصا وإصابة 9 آلاف و432 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.