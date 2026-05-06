إصابة عسكري إسرائيلي بهجوم بواسطة مسيرة مفخخة جنوبي لبنان بجروح خطيرة إثر استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبي لبنان، وفق بيان للجيش الإسرائيلي

​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

أصيب عسكري إسرائيلي بجروح خطيرة، الأربعاء، إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت القوات المتوغلة في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "جندي أصيب بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم (الأربعاء) جراء هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان".

وأوضح أنه جرى نقل العسكري إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان، أن صواريخ اعتراضية أُطلقت أيضًا للتصدي لصواريخ وطائرات مسيّرة أخرى في المنطقة التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية.

وذكر أن نتائج عمليات الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مدعيا عدم وقوع إصابات بين القوات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "حزب الله" تنفيذ 11 عملية عسكرية بمسيّرات وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات وآليات ومواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك ردا على خروقات وقف إطلاق النار.

ومنذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، تسري هدنة مستمرة حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن تل أبيب تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

