إصابة عسكري إسرائيلي بجروح خطيرة جراء "انفجار" بجنوب لبنان

زين خليل/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إصابة عسكري بجروح خطيرة جراء انفجار بجنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان: "أُصيب جندي احتياط إسرائيلي، في وقت سابق اليوم (الاثنين)، بجروح خطيرة جراء انفجار في جنوب لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجندي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ أسرته.

وبينما لم يحدد الجيش الإسرائيلي تفاصيل الحادث، أفادت القناة 12 العبرية بأن الجندي أصيب خلال نشاط عملياتي نفذته قوة تابعة لفرقة الكوماندوز في بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأضافت القناة: "لم يتسنَّ بعد تحديد مصدر الانفجار، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق".

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب يعمل قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني وإصابة جندي في معركة بجنوب لبنان.

وتفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية جراء الحروب التي تفتعلها لبنان وبلدان أخرى، ما يرشح الحصيلة المعلنة إلى الارتفاع.



ومساء الجمعة، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

غير أن الاتفاق لم يحدد جدولاً زمنياً للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي، كما يربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدواناً على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و257 قتيلاً، و12 ألفاً و196 جريحاً، وأكثر من مليون نازح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024، كما وسعت خلال عدوانها الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

