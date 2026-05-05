بجروح طفيفة، وفق بيان للجيش اللبناني..

إصابة عسكريين لبنانيين اثنين جراء استهداف إسرائيلي جنوبي البلاد بجروح طفيفة، وفق بيان للجيش اللبناني..

إسطنبول/ الأناضول



أُصيب عسكريان لبنانيان، الاثنين، بجروح طفيفة، جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن "ضابطا وعسكريا أصيبا بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي معاد في بلدة كفرا – بنت جبيل، أثناء تنقّلهما بآلية عسكرية بين مراكز الجيش".

ولم يعلن الجيش تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاستهداف.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها للهدنة الممددة حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية بوقت سابق الاثنين، تسجيل 17 قتيلا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار إلى 2696 قتيلا و8264 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

