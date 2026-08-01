إصابة طفل برصاص إسرائيلي خلال اقتحام بلدته جنوبي الضفة الغربية

حسني نديم/ الأناضول

أصيب طفل فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، في إطار سلسلة مداهمات طالت عدة بلدات في جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، لمراسل الأناضول، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فجار وتمركزت في منطقة "المثلث"، قبل أن تطلق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة طفل (15 عامًا) برصاصة في القدم.

وفي بيت لحم أيضًا، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب المدينة، وانتشرت في منطقة البوابة وعلى شارع القدس/الخليل، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات أو مداهمات للمنازل.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية المجد غرب مدينة دورا، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية خلال انتشارها في القرية.

كما اقتحمت القوات بلدة دير سامت، غرب مدينة دورا، وسط انتشار عسكري في المنطقة، دون أن ترد أنباء فورية عن وقوع اعتقالات أو إصابات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في عمليات اقتحام ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية، يتخللها قتل واعتقال فلسطينيين وتدمير وإخلاء منازل.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.