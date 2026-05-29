استهدف تجمعًا مدنيًا في مخيم البريج وسط القطاع، بحسب مصدر طبي وشهود عيان

إصابة طفلين فلسطينيين بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة استهدف تجمعًا مدنيًا في مخيم البريج وسط القطاع، بحسب مصدر طبي وشهود عيان

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

أصيب طفلان فلسطينيان، الجمعة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في قصف إسرائيلي لتجمع مدني في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة بمخيم النصيرات (وسط)، لمراسل الأناضول، بوصول إصابتين لطفلين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمدنيين قرب أبراج أبو جبة بمخيم البريج.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إنّ "طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعًا لمواطنين في بلوك 12 بمخيم البريج، ما تسبب في إصابة طفلين بجراح نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف الشهود أنّ "المدفعية الإسرائيلية قصفت بثلاث قذائف مناطق شمال شرق مخيم البريج، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وفي وقت سابق الجمعة، قتل فلسطيني وأصيب 9 آخرون، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 شهور، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 922 فلسطينيا وأصاب 2786 آخرين، حتى الخميس، وفق بيان لوزارة الصحة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.