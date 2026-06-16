إصابة صحفي فلسطيني برصاص إسرائيلي خلال تغطيته هجوم مستوطنين بالضفة

غزة/ حسني نديم/ الأناضول



أصيب صحفي فلسطيني، مساء الأحد، بقنبلة غاز في قدمه أطلقتها قوات إسرائيلية خلال تغطيته اقتحام نفذه مستوطنون في قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول: "مراسل شبكة قدس الإخبارية الصحفي معتصم سقف الحيط، أصيب خلال تغطيته لمواجهات عنيفة اندلعت بين شبان فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في قرية دير أبو مشعل".

وأضافت المصادر أن "المواجهات اندلعت بعد مهاجمة مستوطنين لسكان القرية، بحماية القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المنطقة لتأمين المستوطنين".

وفي شمال رام الله، اقتحم مستوطنون بأغنامهم أراضي فلسطينية في منطقة "غرابة" شمال غرب بلدة سنجل، فيما اقتحمت مجموعات أخرى طريق مرج سيع، الرابط بين قريتي المغير وأبو فلاح، وفق مصادر محلية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، بالتزامن مع اقتحامات متكررة تنفذها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، يتخللها إطلاق نار يسفر عن قتلى أو جرحى، وحالات اعتقال.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي عبر الجيش والمستوطنين في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.