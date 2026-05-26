إصابة سيدة بقصف إسرائيلي في خان يونس ووفاة طفلة متأثرة بجروحها

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

أصيبت سيدة فلسطينية فجر الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما توفيت طفلة متأثرة بإصابتها في قصف سابق استهدف خيام نازحين بالمدينة.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي تصريح للأناضول، أفاد مصدر طبي في "مستشفى ناصر" بوصول سيدة مصابة بجروح متوسطة جراء إطلاق نار إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة المسلخ التركي جنوبي مدينة خان يونس.

وفي السياق، أعلن المصدر وفاة الطفلة فاطمة عبد الهادي الخطيب (14 عاماً)، متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف الاثنين خياما للنازحين في مخيم "غيث" بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

وكان القصف ذاته قد أسفر عن مقتل فلسطينيتين إحداهما طفلة، وإصابة 30 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

كما قال شهود عيان للأناضول إن البوارج الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها تجاه ساحل مدينتي رفح وخان يونس، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن مقتل 904 فلسطينيين، وإصابة 2713 آخرين حتى الاثنين، وفق معطيات وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار