إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جنوب لبنان

زين خليل/الأناضول

أصيب جندي إسرائيلي، بجروح طفيفة جراء هجوم بطائرة مسيرة مفخخة أطلقها "حزب الله" بجنوب لبنان، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء الاثنين: "أُصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

وأضافت: "نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أطلق حزب الله صواريخ على القوات العاملة في جنوب لبنان، جنوب خط الدفاع الأمامي (الخط الأصفر)".

وادعت أن الصواريخ انفجرت بالقرب من القوات الإسرائيلية، دون وقوع إصابات.

وتابعت الصحيفة: "إضافة إلى ذلك، أطلق حزب الله عدة طائرات مسيرة على القوات في جنوب لبنان"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده بجروح متوسطة في اشتباكات بجنوب لبنان، جرى نقلهما إلى مستشفى "رمبام" في حيفا شمال البلاد.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، فرض الجيش الإسرائيلي "الخط الأصفر" جنوب نهر الليطاني في لبنان، وهو خط وهميّ يحدد المنطقة الممتدة منه وصولا إلى الحدود جنوبا على أنها "منطقة أمنية عازلة" في تكرار لنموذج قطاع غزة يعكس احتلالا مقنّعا يفضي لتوسيع هذه المناطق خارج حدودها على غرار ما نفذته في غزة وسوريا.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل والساري حتى 17 مايو/ أيار الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يوميا مواقع في لبنان، ويمارس تفجيرا واسعا لمنازل في عشرات القرى.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إحصاء 17 قتيلا خلال الساعات الـ24 السابقة، مما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2696 قتيلا و8264 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.