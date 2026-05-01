إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار مسيرة في جنوب لبنان بعدما اعتبر نتنياهو أن مسيرات "حزب الله" أصبحت مؤخرا "تهديدا رئيسيا" لإسرائيل مطالبا بالتصدي لها..

القدس/ الأناضول

أصيب جنديان إسرائيليان، الجمعة، بانفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.



وخلال الأسابيع الماضية، أصبحت المسيرات التي يطلقها "حزب الله" على الجنود الإسرائيليين المتوغلين في جنوب لبنان، مصدر قلق بالنسبة لتل أبيب، حيث اعتبرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تهديدا رئيسيا" ودعا الجيش إلى حلها.

ونقلت القناة 12 الخاصة، عن الجيش الإسرائيلي قوله: "إصابة جنديين بجروح طفيفة بانفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان (دون تحديد المنطقة بدقة)".

وأشار الجيش إلى أن الجنديين نقلا إلى المستشفيات.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية الحقيقية جراء الردود العسكرية ضدها، بسبب عدوانها على أكثر من دولة، بما في ذلك لبنان وإيران وقطاع غزة، ما يرشح الحصيلة للارتفاع، وفق مراقبين.



وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة في لبنان لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في الجنوب.

وشنت إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا على لبنان، خلّف إجمالا 2586 قتيلا و8020 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

