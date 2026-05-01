إصابات واعتقال أطفال بهجوم للمستوطنين والجيش الإسرائيلي في رام الله المستوطنون كانوا بلباس الجيش الإسرائيلي وأطلقوا غازا مسيلا للدموع على مسجد قرية برقة..

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتُقل 6 أطفال، الجمعة، إثر هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قرية برقة شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن مستوطنين إسرائيليين بلباس الجيش اقتحموا قرية برقة، وأطلقوا قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه مسجد القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين (لم يذكر عددهم) بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

وعقب الصلاة، اقتحم الجيش القرية برفقة المستوطنين، واعتقل 6 أطفال أثناء خروجهم من الصلاة، واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

​​​​​​​وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، تشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​

