إسقاط مسيرة "مجهولة المصدر" شمالي الأردن دون إصابات

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إسقاط مسيرة "مجهولة المصدر" شمالي البلاد، دون وقوع إصابات.

وقال الجيش في بيان على موقعه: "تعاملت القوات المسلحة الأردنية صباح اليوم الأربعاء مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية".

وأوضح أنه "جرى التعامل مع الطائرة وإسقاطها في محافظة جرش شمال المملكة، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة".

ويعد هذا أول هجوم يتعرض له الأردن بعد الخرق الذي طال الهدنة الأمريكية الإيرانية فور بدئها في 8 أبريل/ نيسان.

وكان الأردن تعرض مع دول عربية أخرى لهجمات إيرانية في إطار رد طهران على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير الماضي.

وقالت إيران حينها إنها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وفي 10 مايو/ أيار سلمت إيران إلى باكستان ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، إلا أن الرئيس دونالد ترامب وصف المقترح بأنه "غير مقبول إطلاقا".

والسبت، لوَّح ترامب مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران، ونشر على منصته "تروث سوشيال"، صورة تظهر سفنا حربية ترفع العلم الأمريكي، بينها قارب يرفع العلم الإيراني، مع عبارة "هدوء ما قبل العاصفة".

ومساء الاثنين، أعلن قراره تعليق الهجوم الذي كان مقررا الثلاثاء ضد إيران، بطلب من السعودية وقطر والإمارات.



وإثر تعثر مفاوضاتها مع طهران بوساطة باكستانية تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي 28 فبراير/شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.