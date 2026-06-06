الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار خلال اللقاء إلى أن كركوك تُعد رمزا للتنوع الثقافي والبشري في العراق وأن الحفاظ على الاستقرار فيها يصب في مصلحة المنطقة بأسرها

إسطنبول.. الرئيس أردوغان يلتقي محافظ كركوك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار خلال اللقاء إلى أن كركوك تُعد رمزا للتنوع الثقافي والبشري في العراق وأن الحفاظ على الاستقرار فيها يصب في مصلحة المنطقة بأسرها

إسطنبول/ الأناضول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك العراقية محمد سمعان آغا، في إسطنبول.

وذكر مراسل الأناضول، أن الرئيس أردوغان، التقى سمعان آغا، في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة.

وحضر اللقاء نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) كورشاد زورلو، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليج.

وتناول اللقاء آخر التطورات في العراق والمنطقة، إضافة إلى أوضاع التركمان، أحد المكونات المؤسسة للعراق.

وأشار الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، إلى أن كركوك تُعد رمزا للتنوع الثقافي والبشري في العراق، وأن الحفاظ على الاستقرار فيها يصب في مصلحة المنطقة بأسرها.

وذكر أن النجاح في هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في إعادة إعمار المنطقة وتحقيق هدف تطهيرها من الإرهاب.

وهنّأ أردوغان، سمعان آغا، على جهوده في بناء علاقات وثيقة مع جميع مكونات كركوك منذ توليه منصبه.

وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها بقوة من أجل ترسيخ الاستقرار في عموم العراق وفي كركوك على وجه الخصوص.

من جانبه، أعرب سمعان آغا، وهو أيضا رئيس الجبهة التركمانية العراقية، عن شكره للرئيس أردوغان على دعمه لكركوك.

وأكد أنهم سيواصلون الإسهام في تنمية العراق وتعزيز أمنه، وفي الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للتركمان.

وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، انتُخب محمد سمعان آغا، لمنصب محافظ كركوك خلال اجتماع لمجلس المحافظة عقب قبول استقالة سلفه ريبوار طه، لتنتقل إدارة محافظة كركوك إلى التركمان مجددا بعد نحو 100 عام.

جدير بالذكر أن التركمان يشكلون ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويقطنون في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وأربيل، وديالى، وبغداد، وواسط، والسليمانية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعداد التركمان في العراق تتجاوز 3 ملايين ونصف المليون نسمة.