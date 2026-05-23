إسرائيل.. سقوط مسيرة في كريات شمونة أطلقت من لبنان الجيش قال إن سقوطها جاء عقب دوي صفارات الإنذار في المنطقة

زين خليل / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، سقوط طائرة مسيرة في مستوطنة كريات شمونة شمالا، بعد إطلاقها من لبنان.

وقال في بيان: "بعد تفعيل الإنذارات قبل قليل في منطقة كريات شمونة، تم رصد سقوط هدف جوي مشبوه داخل الأراضي الإسرائيلية على الحدود مع لبنان".

وتابع أن "التحقيق جارٍ في التفاصيل".

وسبق ذلك بمدة وجيزة إعلان الجيش تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية، بعد تسلل طائرة مسيرة.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه "حزب الله" هجماته على إسرائيل ردا على خروقات تل أبيب اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 عسكريين بينهم 4 ضباط في حادثي سقوط طائرات مسيرة جنوبي لبنان.

وقالت هيئة البث العبرية وقتها، إن من بين المصابين بجروح خطيرة قائد اللواء 401 مدرعات اللواء مئير بيدرمان.

ومؤخرا، باتت المسيرات خاصة المُفخخة التي يعتمد فيها الحزب على تقنية الألياف الضوئية تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

وتعتمد هذه المسيرات على خيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجيا من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط، بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش.

كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، أو إلى إشارات لاسلكية، ما يجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة ويصعب رصدها.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 3111 شخصا وإصابة 9432 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.