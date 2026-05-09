إسرائيل توسع مدى عدوانها.. 25 قتيلا بـ108 هجمات على مناطق متفرقة في لبنان

بيروت/ الأناضول

قتل 25 شخصا وأصيب آخرون، السبت، جراء 108 هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط ونسف منازل واشتباكات حدودية، في خروقات جديدة للهدنة المستمرة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 20:30 تغ.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية التي تركزت على أقضية صور وبنت جبيل جنوبا، واتسع نطاقها لتشمل مناطق وسط وشرق البلاد:

** جنوبي لبنان:

7 قتلى و15 جريحا في غارة على بلدة السكسكية بقضاء صيدا.

3 قتلى في غارة على سيارة بين بلدتي برج رحال والعباسية بقضاء صور.

3 قتلى بغارة استهدفت مبنى في حي البياض بمدينة النبطية بقضاء النبطية.

قتيلان في استهداف دراجة نارية بمسيرة على طريق النبطية قرب ثانوية الصباح في مدينة النبطية.

قتيل بغارة استهدفت دراجة نارية على طريق عام بين بلدتي تول والدوير بقضاء النبطية.

قتيل في غارة بمسيرة على حي المسارب في بلدة ميفدون بقضاء النبطية.

قتيل في غارة على بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل.

قتيل وعدد من الإصابات في غارة استهدفت بلدة بدياس في قضاء صور

إصابات طفيفة في غارة على بلدة المروانية بقضاء صيدا.

إصابات في غارة بمسيرة على بلدة النبطية الفوقا.

إصابات في غارة بمسيرة على دوار كفرتبنيت بقضاء النبطية.

5 غارات على قضاء صيدا استهدفت منطقة بين الزرارية وأرزي، بجانب بلدات: الزرارية، الخرايب، السكسكية، بيوت السياد.

18 غارة على قضاء صور استهدفت منطقتين بين بلدتي السماعية ودير قانون راس العين، وبلدات: بيوت السياد، مجدل زون، عين بعال (غارتان)، الشرافيات، العباسية، طيردبا (غارتان)، معروب، وباريش (غارتان)، وبرج رحال، والمنصوري (3 غارات)، وجل البحر​​​​​​​.

18 غارة على قضاء بنت جبيل استهدفت منطقة على أطراف بلدتي صفد البطيخ والجميجمة، ومنطقة قرب مستشفى تبنين (غارتان)، وطريق الشهابية – كفردونين، إضافة إلى بلدات: ياطر (غارتان)، حاريص (3 غارات)، كفرا (3 غارات)، حداثا، صفد البطيخ (غارتان)، شقرا، الجميجمة (غارتان).

13 غارة على قضاء النبطية استهدفت أحياء الجامعات والبياض والراهبات بمدينة النبطية (4 غارات)، ودراجة نارية في بلدة أنصار، ومجرى نهر زوطر (غارتان)، وبلدات: جبشيت، وحبوش، وحاروف، وميفدون (غارتان)، وزوطر الغربية.

6 غارات على قضاء مرجعيون طالت منطقة بين بلدتي مجدل سلم وقبريخا، وبلدات: قبريخا (غارتان)، تولين (غارتان)، مجدل سلم.

غارة بقضاء جزين استهدفت محيط بلدة السريرة.

قصف مدفعي بقضاء النبطية شمل مدينة النبطية وبلدتي أرنون وكفرتبنيت.

قصف مدفعي بقضاء صور طال بلدات مجدل زون والمنصوري والبياضة.

قصف مدفعي على قضاء صيدا استهدف بلدة بيوت السياد.

قصف مدفعي بقضاء بنت جبيل استهدف فريق إسعاف أثناء سحب إصابات في بلدة صفد البطيخ، بجانب بلدات: الغندورية (مرتان)، برعشيت، صفد البطيخ، فرون، كونين، كفردونين.

قصف مدفعي بقضاء مرجعيون استهدف بلدة تولين.

قصف مدفعي قضاء بنت جبيل على خراج وجبانة بلدة كفردونين.

تمشيط بالرشاشات من مروحية أباتشي باتجاه أطراف بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون.

تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة الخيام بقضاء مرجعيون باتجاه أطراف بلدة جديدة مرجعيون.

اشتباك بين عناصر من "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بقضاء صور.

نسف عدد من المنازل في بلدة عيترون وحي الجبانة بمدينة بنت جبيل.

3 تفجيرات بين بلدتي ميس الجبل وبليدا وعند الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون.

إلقاء قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب اللبناني.

تحليق طيران مسير فوق قرى منطقة الزهراني بقضاء صيدا.

تحليق مسيرة معادية فوق منطقة صور.

إنذارات بالإخلاء لسكان بلدات طيردبا والعباسية وبرج رحال ومعروب وباريش وأرزون وجناتا وعين بعال بقضاء صور، إضافة إلى بلدة الزرارية بقضاء صيدا.

** وسط لبنان:

6 قتلى إثر 3 غارات على قضاء الشوف.

إصابات بغارتين استهدفتا سيارتين على الأوتوستراد الساحلي عند منطقة السعديات.

تحليق مسيرة معادية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

** شرقي لبنان:

غارتان على بلدة قليا وأطرافها في البقاع الغربي.

وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، ما خلف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى موجات نزوح واسعة، وفق معطيات رسمية لبنانية.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.