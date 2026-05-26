إسرائيل توسع توغلها جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل

أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي وسّع توغله البري جنوب لبنان إلى مناطق تجاوزت ما يسمى بـ"الخط الأصفر"، في ظل تصعيد عسكري متواصل.

وفي أبريل/ نيسان أعلن الجيش الإسرائيلي فرض ما سماه "الخط الأصفر" جنوب نهر الليطاني في لبنان، وهو خط وهميّ يحدد المنطقة الممتدة منه وصولا إلى الحدود على أنها "أمنية عازلة" في تكرار لنموذج قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة، الثلاثاء، أن الجيش قام في الأيام الأخيرة بتكثيف عملياته العسكرية خارج خط نهر الليطاني و"الخط الأصفر" في جنوب لبنان.

وادعت "يديعوت أحرونوت" أن الهدف من توسيع التوغل هو إبعاد مقاتلي "حزب الله" عن تشكيل أي تهديد مباشر على إسرائيل ومواجهة تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة.

ولم يصدر على الفور بيان عن الجيش بشأن توسيع التوغل، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد في وقت سابق الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا أمنيا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، وفق بيان لمكتب نتنياهو.

ولم يحدد البيان فحوى الاجتماع، غير أن إسرائيل صعّدت خلال الساعات الأخيرة من عدوانها على لبنان، عقب تهديدات أطلقها نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق من هجمات الحزب بالطائرات المسيّرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، توغلت قوة إسرائيلية، في بلدة زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، وسط اشتباكات وهجمات أعلن "حزب الله" تنفيذها ضد القوة المتقدمة.

ووفق إحصاء الأناضول، شنت إسرائيل 82 هجوما على لبنان الثلاثاء، موقعة 4 قتلى و4 مصابين في تصعيد واسع يتزامن مع يوم عرفة وعشية عيد الأضحى.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3185 قتيلا و9633 جريحا حتى مساء الاثنين، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.