إسرائيل تواصل هجماتها على لبنان وتقتل 8 أشخاص رغم أنباء وقف النار وفقدان 7 آخرين تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية، وفق وكالة أنباء لبنان..

إسطنبول/ الأناضول

قُتل 8 أشخاص بينهم طفلان وفُقد 7 آخرون تحت أنقاض منازل، منذ فجر السبت، إثر هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوبي وشرقي لبنان، رغم أنباء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" مساء الجمعة.

والجمعة، نقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مسؤول لم تسمه تأكيده أنباء بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" اعتبارا من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ)، فيما أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، في تصريح للأناضول، هذه الأنباء التي لم يعقب عليها حزب الله بعد.

[1/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [2/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [3/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [4/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [5/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [6/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [7/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [8/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [9/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. × [1/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [2/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [3/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [4/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [5/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [6/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [7/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [8/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين. [9/9] رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي-الإيراني، أسفر هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على بلدة القناريت التابعة لمدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وفي جنوبي لبنان، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بمقتل طفلين ووالديهما في قصف إسرائيلي على بلدة باريش في قضاء صور.

وفي محافظة النبطية، قالت الوكالة إن شخصا قُتل وفُقد 7 آخرون تحت أنقاض منازل دمرتها إسرائيل بغارة على دفعتين في بلدة عربصاليم.

وأضافت الوكالة أن عسكريا في الجيش اللبناني قُتل جراء غارة إسرائيلية على منطقة دوار كفررمان في المحافظة ذاتها.

وفي حدث منفصل، ذكرت الوكالة أن شخصا قُتل بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير غربي قضاء النبطية.

وفي قضاء النبطية، قٌتل شخص بقصف إسرائيلي على بلدة دير الزهراني، دون ذكر تفاصيل حول طبيعة الهدف، وفقا للمصدر ذاته.

وفي المحافظة ذاتها، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات: زبدين وسجدد ومزرعة المحمودية والنبطية الفوقا والنميرية وشوكين وحبوش، ومناطق دوار كفررمان وحي الراهبات وكفرجوز النبطية وجادة نبيه بري.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي شن حزاما ناريا صباح السبت على بلدات: كفررمان وحبوش والنبطية الفوقا وشوكين وزبدين وكفرجوز.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا مدينة النبطية وأطرافها، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وفي منطقة جزين، قصفت المقاتلات الإسرائيلية مرتفعات سجد والريحان ومنطقة الجبور في كفرحونة.

وفي قضاء صور، أغار الجيش الإسرائيلي على أطراف بلدة مجدل زون، فيما قصفت المقاتلات هدفا في بلدة ديرقانون رأس العين، كما أطلق الجيش نيران رشاشاته في محيط بلدة المنصوري.

وفي شرقي لبنان، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على منطقة حمى لبايا في البقاع الغربي.

وتأتي هذه الهجمات، رغم مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.



وجاءت المباحثات في وقت شن فيه الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أكثر من 113 هجوما، أسفر عن مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية.

ومساء الأربعاء، وقعت واشنطن وطهران اتفاقا لوقف الحرب يتألف من 14 بندا، نشر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نصه.

وينص البند الأول من الاتفاق على إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم بعضا.

وبحسب النص ذاته، يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما بعضا، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته، على أن يؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، إلى جانب الأحكام الأخرى الواردة في هذا البند.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و980 قتيلا و12 ألفا و1 جريح، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

