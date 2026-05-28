إسرائيل تواصل فرض القيود الأمنية في الشمال تحسبا لهجمات من لبنان بموجب القرار، تستمر القيود الحالية على التجمعات والأنشطة التعليمية وأماكن العمل في بلدات الشمال..

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، تمديد العمل بإجراءات الطوارئ والقيود الأمنية المفروضة على مناطق شمالي البلاد حتى مساء الأحد المقبل الموافق31 مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، عقب تقييم أمني أجراه قياديو "الجبهة الداخلية".

وبموجب القرار، تستمر القيود الحالية على التجمعات والأنشطة التعليمية وأماكن العمل في بلدات الشمال، لتبقى مشروطة بمدى توفر الغرف المحصنة والملاجئ القريبة.

وتشمل الإجراءات الممددة التعليم حيث تحظر الأنشطة التدريسية في المؤسسات التي تفتقر إلى مساحات آمنة ومحمية، وفق البيان.

كما تشمل الإجراءات السماح بالدوام فقط في المنشآت التي يمكن للعاملين فيها الوصول إلى الملاجئ في الوقت المحدد.

وتحظر الاجراءات مواصلة تقييد أعداد المتجمعين في الأماكن المفتوحة والمغلقة حسب تعليمات الدفاع المدني.

في المقابل، أشار البيان إلى أن التعليمات الأمنية في باقي مناطق البلاد تظل دون تغيير مع استمرار الحياة طبيعية فيها.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتجري تل أبيب وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.