إسرائيل تهدم منزلا يقطنه 13 فلسطينيا ومشغلا تجاريا شمالي القدس

القدس / قيس أبو سمرة / الأناضول

هدمت آليات إسرائيلية، الأربعاء، منزلا يقطنه 13 فلسطينيا، ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمالي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقالت محافظة القدس في بيان وصل الأناضول إن قوات إسرائيلية برفقة جرافات اقتحمت البلدة ونفذت عملية الهدم التي طالت منزلا مكونا من طابقين، تقطنه أسرتان تضمّان 13 فردا، إضافة إلى مشغل تجاري، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأضافت أن المنزل قائم منذ 11 عاما، فيما كانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت على مالكه قبل أسبوع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل (نحو 3 آلاف دولار)، قبل أن تسلمه إخطارا بالهدم الأحد الماضي.

وتنفذ السلطات الإسرائيلية عمليات هدم متواصلة لمنازل ومنشآت فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص.



وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تقيد البناء الفلسطيني في القدس الشرقية، في وقت تصعد فيه من وتيرة البناء الاستيطاني في المدينة.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية فيما تزعم إسرائيل أن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها رغم الرفض الدولي لمزاعمها.

ومنذ سنوات، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، وتشمل الاعتقال والقتل وتخريب وهدم منشآت ومنازل وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

