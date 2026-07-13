حسن القريناوي، المقيم في المنزل، للأناضول: قوة إسرائيلية اقتحمت المنزل صباحا وأنذرتنا بالإخلاء الفوري قبل هدمه ورفضت منحنا مهلة

إسرائيل تهدم منزلا في سلفيت وتجرف ركام آخر في القدس حسن القريناوي، المقيم في المنزل، للأناضول: قوة إسرائيلية اقتحمت المنزل صباحا وأنذرتنا بالإخلاء الفوري قبل هدمه ورفضت منحنا مهلة

حسني نديم/ الأناضول

- بيان لمحافظة القدس: آليات إسرائيلية نفذت أعمال تجريف لركام منزل المواطن محمد الشمالية في سلوان بذريعة استكمال الهدم

هدمت قوات إسرائيلية، الاثنين، منزلا فلسطينيا في بلدة كفر الديك غربي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، وجرفت ركام منزل آخر سبق هدمه في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وقال حسن القريناوي، المقيم في المنزل الذي هُدم في بلدة كفر الديك، للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت المنزل في ساعات الصباح الباكر، وأنذرت أفراد أسرته بإخلائه فورا قبل تنفيذ عملية الهدم.

وأوضح أنه طلب من القوة منحه مهلة ليوم أو يومين لإخراج الأثاث ومستلزمات الأسرة، إلا أنها رفضت، وأجبرته على مغادرة المنزل مع زوجته وأطفاله.

وأشار إلى أن عناصر القوة أخرجوا بعض الأغراض الأساسية وألقوا بها خارج المنزل، فيما اضطرت الأسرة إلى اللجوء لمنزل أحد الجيران بعد فقدان مسكنها.

وأكد أن عملية الهدم شردت أسرته المكونة من 5 أفراد، بينهم رضيعة، مضيفا أنهم رغم الهدم "سيبقون صامدين ولن يرحلوا".

وفي القدس المحتلة، قالت محافظة القدس، في بيان، إن آليات وطواقم البلدية الإسرائيلية، بحماية قوات الجيش، اقتحمت موقع منزل المواطن محمد الشمالية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونفذت أعمال تجريف لركام المنزل بذريعة استكمال عملية الهدم.

وأوضحت المحافظة أن صاحب المنزل، المكون من شقتين، كان قد هدم منزله ذاتيا بعد أن أجبرته البلدية على ذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت المحافظة إلى أن البلدية الإسرائيلية تلجأ إلى استكمال عمليات الهدم حتى بعد تنفيذ الهدم الذاتي، بذريعة إزالة الركام أو استكمال الإجراءات، بما يفرض أعباء مالية إضافية وغرامات باهظة على أصحاب المنازل، في إطار سياسة تستهدف استنزاف الفلسطينيين والضغط عليهم.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبالتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا واسعا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، شمل عمليات قتل وإصابة واعتقال، وهدم منازل ومنشآت فلسطينية، فضلا عن اعتداءات وتنكيل بحق السكان.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا واعتقال قرابة 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.