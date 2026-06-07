نتنياهو وكاتس قالا الأسبوع الماضي أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية، لكن تراجعا عن القرار بعد ضغط أمريكي..

إسرائيل تهاجم ما تدعي أنها مقرات لـ"حزب الله" بضاحية بيروت نتنياهو وكاتس قالا الأسبوع الماضي أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية، لكن تراجعا عن القرار بعد ضغط أمريكي..

زين خليل/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الجيش يشن هجمات على ما ادعى أنها أهداف لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

جاء ذلك في بيان مشترك لنتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال البيان: "وفقا لتعليمات رئيس الوزراء ووزير الدفاع، يهاجم الجيش الإسرائيلي الآن بنى تحتية لحزب الله في حي الضاحية ببيروت".

وادعى أن هذه الهجمات تأتي "ردا على إطلاق حزب الله النار تجاه إسرائيل".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نهاجم الآن بنية تحتية لحزب الله في الضاحية"، مضيفا: "مزيد من التفاصيل لاحقا".

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية، لكن تراجعا عن القرار بعد ضغط أمريكي.

يتبع//