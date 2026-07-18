إسرائيل تنفذ غارات وتفجيرات وقصفا مدفعيا وقطعا للأشجار بجنوب لبنان

بيروت، القدس/ نعيم برجاوي، سعيد عموري/ الأناضول

واصل الجيش الإسرائيلي، السبت، هجماته على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وإلقاء قنابل صوتية وقطع أشجار، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، ما أدى إلى وقوع إصابات (لم تحدد عددها).

وفي القضاء ذاته، قطعت القوات الإسرائيلية جميع الأشجار المزروعة على جوانب الطرق في مدينة بنت جبيل، وفق الوكالة.

وفي قضاء صور بمحافظة الجنوب، أطلقت القوات الإسرائيلية، فجر السبت، عددا من الصواريخ على أحياء بلدة المنصوري المتاخمة لمزرعة بيوت السياد.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع الواقع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري، فيما أغار الطيران الحربي على المنطقة ذاتها، بحسب الوكالة.

وفي قضاء النبطية، نفذ الجيش الإسرائيلي، عصر السبت، تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما شنت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة النبطية الفوقا، فيما كان الطيران الحربي أغار، مساء الجمعة، على بلدة كفرتبنيت في القضاء ذاته.

وفي روايته بشأن إحدى الغارات، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية لمشغلي مسيرات تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، دون ذكر مكان محدد للغارة.

وزعم الجيش، في بيان مقتضب، أن الغارة جاءت عقب رصد طائرة مسيرة قال إنها أطلقت قرب قواته.

وأضاف أن سلاح الجو نفذ غارة سريعة استهدفت "عناصر الخلية" بهدف ما سماه "إزالة التهديد" الذي ادعى أنهم شكلوه على قواته.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و227 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وتواصل إسرائيل هجماتها على لبنان رغم توقيع الطرفين، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" في 26 يونيو/ حزيران الماضي، ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

كما تأتي الهجمات بعد محادثات جرت في العاصمة الإيطالية روما، وتناولت بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024 والعدوان الذي بدأ في مارس الماضي.