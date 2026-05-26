إسرائيل تنذر سكان مشغرة وسحمر شرقي لبنان بالإخلاء الفوري المتحدث العسكري الإسرائيلي قال إن التحذير يأتي قبل مهاجمة أهداف لحزب الله..

القدس/ الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سكان بلدتي مشغرة وسحمر في قضاء البقاع الغربي شرقي لبنان، بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لاستهداف البلدتين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: مشغرة، سحمر (البقاع)".

وأضاف: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال شمالا إلى منطقة البقاع".

وأوضح أدرعي أن الإنذار يأتي قبيل مهاجمة ما وصفها بـ"أهداف تابعة لحزب الله".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل 12 شخصا وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة.

ويأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ويرد حزب الله على هذه الخروقات عبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3185 شخصا وإصابة 9633 آخرين حتى مساء الاثنين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، فيما سيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأخرى سورية، وترفض الانسحاب منها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

