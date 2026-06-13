إسرائيل تنذر بإخلاء 20 قرية وبلدة جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها

اسطنبول/ الأناضول



أنذر الجيش الإسرائيلي، السبت، سكان 20 بلدة وقرية جنوبي لبنان بإخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لقصفها.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الجيش ينذر سكان 20 قرية وبلدة في محافظتي النبطية والجنوب بإخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لمهاجمتها.

وذكر أدرعي أن القرى والبلدات تشمل: دير الزهراني، النميرية، الشرقية، الدوير، حاروف، حبوش، کفر جوز، زبدين، النبطية التحتا، النبطية الفوقا، کفر رمان، المحمودية، سجد، ریحان، عرمتى، كفرحونة، مليخ، اللويزة، جرجوع، عربصاليم.

وأضاف أن "كل من يتواجد قرب عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

وتواصل إسرائيل عدوانها بقصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى جنوبي لبنان رغم هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان وتمتد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

والجمعة، دوت انفجارات "هائلة وغير مسبوقة" في سماء مدينتي مرجعيون والنبطية جنوبي لبنان، بسبب عمليات تفجير "ضخمة" نفذها الجيش الإسرائيلي، وفق الوكالة اللبنانية.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.