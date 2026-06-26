إسرائيل تلقي منشورات تحذّر اللبنانيين من الاقتراب من بلدة المنصوري

لبنان / نعيم برجاوي / الأناضول

ألقى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، منشورات ورقية ينذر فيها اللبنانيين بالابتعاد عن بلدة المنصوري في قضاء صور، وذلك بالتزامن مع استمرار عودة النازحين إلى قرى وبلدات الجنوب.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن طائرة إسرائيلية مسيرة ألقت منشورات فوق بلدة المنصوري جنوبي مدينة صور.



يأتي ذلك بينما يواصل آلاف النازحين العودة إلى بلداتهم في جنوبي لبنان، بالتزامن مع تراجع الهجمات الإسرائيلية منذ الأحد الماضي إثر تقارير عن ضغوط أمريكية على تل أبيب لوقف التصعيد في لبنان دعما للمفاوضات الجارية بواشنطن.

كما تأتي الضغوط الأمريكية على خلفية توصل طهران وواشنطن لـ"تفاهم إسلام آباد" في 17 يونيو/ حزيران، الذي ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات الموالية للبلدين، بما فيها لبنان.



وجاء في المنشور: "منطقة مهددة.. ابتعدوا.. أي اقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي يعرضكم للخطر.. لا تقتربوا".

ووفق مراسل الأناضول، تقع بلدة المنصوري على بعد نحو 11 كلم من الحدود، وعند أطراف "الخط الأصفر" أو يسميه الجيش الإسرائيلي "المنطقة الأمنية" التي توغل فيها خلال الحرب الأخيرة بجنوبي لبنان بعمق 10 كيلومترات.

والخميس، وجه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية بمتابعة عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم في الجنوب، وتسريع إزالة آثار الحرب وإعادة الخدمات الأساسية.

فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الأربعاء، إن مزيدا من العائلات تعود إلى مجتمعاتها أو تحاول العودة، وإن أعداد الأشخاص المقيمين في مراكز الإيواء الجماعي تتناقص يوميا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الجولة الخامسة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن يوما إضافيا، بعدما كان مقرر لها أن تنتهي الخميس.

وانطلقت هذه الجولة، مساء الثلاثاء، حيث قالت وكالة الأنباء اللبنانية في حينه أن المفاوضات "تُجرى بشقيها الأمني والسياسي"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و230 قتيلا، و12 ألفا و179 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.