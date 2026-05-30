إسرائيل تقصف وسط مدينة غزة وتصيب شخصين في رابع أيام العيد

غزة/ الأناضول

أصيب فلسطينيان، السبت، بقصف جوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين وسط مدينة غزة، في رابع أيام عيد الأضحى.

وقال مصدر طبي في المستشفى المعمداني لمراسل الأناضول، فضل عدم ذكر اسمه: "إصابتان إحداهما خطرة وصلتا المستشفى، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بصاروخين تجمع مواطنين في محيط سوق فراس وسط مدينة غزة".

ويأتي القصف الإسرائيلي في رابع أيام عيد الأضحى الذي يحتفل فيه المسلمون حول العالم، حيث يقول فلسطينيون إن إسرائيل تحرم القطاع من بهجة العيد للعام الثالث على التوالي، من خلال القصف والتجويع والحصار والتهجير.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، مقتل 7 فلسطينيين خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و938 قتيلا.

وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، ارتفعت إلى "929 شهيدا و2811 مصابا"، إضافة إلى 781 حالة انتشال.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل حربا على قطاع غزة، استمرت عامين، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى دمارا واسعا في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.