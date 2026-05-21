إسرائيل تقتل 9 أشخاص في 60 هجوما على لبنان الأربعاء (إحصاء) وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 19.00 تغ..

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

قتلت إسرائيل 9 أشخاص وأصابت 9 آخرين، الأربعاء، في 60 هجوما وإنذارا بالإخلاء على لبنان، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حتى الساعة 19:00 تغ.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوب لبنان

15 غارة على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات: كفرا (4 غارات)، تبنين (غارتان)، شقرا، دير أنطار، عيتا الجبل، حاريص، آرزاي، السلطانية، ياطر، الغندورية، وخربة سلم.

وأسفرت إحدى الغارتين على تبنين، قرب المستشفى الحكومي، عن مقتل شخصين وإصابة آخر.

11 غارة على قضاء صور استهدفت منطقة بين بلدتي برج رحال والعباسية، وبلدات: صديقين (غارتان)، محرونة، شحور، القاسمية، جويا، رشكنانية، برج الشمالي، جبال البطم، وطورا.

وأدت الغارة على محرونة إلى إصابة 3 أشخاص، فيما قُتل شخص جراء استهداف مسيرة دراجة نارية على طريق عام في بلدة برج الشمالي. كما أسفرت الغارة على جبال البطم عن إصابات غير محددة، وطالت الغارة على طورا منزلا.

4 غارات على قضاء النبطية استهدفت بلدات: جبشيت (غارتان)، الدوير، وحبوش.

وأسفرت الغارة على حي البركة في الدوير عن مقتل 5 أشخاص وإصابة شخصين، فيما طالت الغارة على حبوش محيط المدرسة الدولية.

غارتان على قضاء حاصبيا استهدفتا أطراف بلدة شبعا.

وأسفرت الغارتان على شبعا عن مقتل شخص وإصابة آخر.

غارة على قضاء مرجعيون استهدفت بلدة مجدل سلم.

غارة على منطقة العاصي بين بلدتي كفرا بقضاء بنت جبيل وصديقين بقضاء صور، أدت إلى إصابة شخصين.

10 عمليات قصف مدفعي على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات: شقرا وحداثا (مرتان لكل منهما)، ياطر، كفرا، حاريص، عيتا الجبل، برعشيت، وصفد البطيخ.

6 عمليات قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، وأطراف بلدتي حاروف وجبشيت، وبلدات: زوطر الشرقية، كفرصير، وصير الغربية.

3 عمليات قصف مدفعي على قضاء مرجعيون استهدفت بلدات: مجدل سلم، تولين، وقبريخا.

عمليتا قصف مدفعي على قضاء صور استهدفتا بلدتي شحور وصديقين.

عملية قصف مدفعي على قضاء صيدا استهدفت بلدة الجميجمة.

عمليتا تفجير ونسف في قضاء بنت جبيل استهدفتا منازل عند أطراف بلدتي حداثا ورشاف.

إنذار بالإخلاء لبلدتين في قضاء النبطية هما حبوش ودير الزهراني.

** شرق لبنان

عملية قصف مدفعي على قضاء البقاع الغربي استهدفت بلدة يحمر.

وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3073 شخصا وإصابة 9362 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.