إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين في هجمات متفرقة على غزة

غزة/ رمزي محمود / الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 3 فلسطينيين بقصف استهدف مركبة مدنية وسط قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلى اليوم إلى 5 أحدهم توفي متأثرا بجراحه.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الهجمات، أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى للأناضول بوصول جثامين 3 فلسطينيين ومصابين اثنين، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية عند مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

وقال شهود عيان للأناضول إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه المركبة، ما أدى إلى احتراقها وسقوط قتلى وجرحى.

وفي بيان لاحق، قالت وزارة الداخلية بغزة في بيان مقتضب إن القتلى الثلاثة هم من ضباط وعناصر جهاز الشرطة، دون مزيد من التفاصيل

وقبل ذلك بوقت قصير، قتلت مسيرة إسرائيلية الفلسطيني عدي حمدي يونس (35 عاما) في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أثناء جمعه الحطب، وفق مصادر طبية للأناضول.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن يونس قُتل أثناء جمعه الحطب في منطقة قريبة من مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي شمالي القطاع.

ويلجأ فلسطينيون في غزة إلى جمع الحطب واستخدامه وقودا للطهي، في ظل القيود الإسرائيلية على إدخال غاز الطهي والوقود، وما نتج عنها من شح شديد وارتفاع في الأسعار.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي على امتداد ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه، فيما تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من مساحة القطاع.

وفي وقت سابق الجمعة، توفي الفلسطيني وليد مجدي هنية (32 عاما) متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها، الخميس، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، أفاد مصدر طبي بإصابة شاب بجروح متوسطة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه في منطقة الحي النمساوي غربي مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان للأناضول إن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في أحياء سكنية جنوبي المدينة وغربيها.

وأضافوا أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شمال شرقي خان يونس، دون ورود أنباء عن إصابات.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الخميس عن مقتل 1031 فلسطينيا وإصابة 3309 آخرين.

وإجمالا، قُتل منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.