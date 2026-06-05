وتصيب 15 آخرين على الأقل، رغم جهود تثبيت وقف إطلاق النار

إسرائيل تقتل 5 أشخاص في 14 هجوما على جنوبي لبنان وتصيب 15 آخرين على الأقل، رغم جهود تثبيت وقف إطلاق النار

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قتلت إسرائيل 5 أشخاص وأصابت 15 آخرين على الأقل، الجمعة، في 14 هجوما على لبنان، رغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية، حتى الساعة 08:47 ت.غ.

وفي أحدث الهجمات، قتل شخص وأصيب آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة برج قلاويه في قضاء صور.

وفي قضاء صور، أغارت مقاتلات إسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامل، مستهدفة مبنى تابعا لـ"بنك عودة" للمرة الثانية خلال ساعات.

** هجمات سابقة

وفي محافظة النبطية، قتل شخص وأصيب آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى قرب مخفر الدرك في بلدة الدوير، ما أدى لتدميره.

وفي البلدة نفسها، قتل 3 أشخاص جراء قصف إسرائيلي، لترتفع حصيلة القتلى في الدوير إلى 4.

كما شنت طائرات إسرائيلية مسيرة سلسلة غارات على بلدتي حبوش وعبا، ودراجة نارية عند مفرق النجدة الشعبية ما أسفر عن إصابة شخص.

وشمل التصعيد أيضا قصفا مدفعيا استهدف بلدات: كفررمان، والنبطية الفوقا، وأطراف بلدتي شوكين وميفدون، فيما شنت مسيرة إسرائيلية غارة على محيط مستديرة حاروف - تول.

وفي قضاء صور، أصيب 12 شخصا بغارة استهدفت محيط "مستشفى جبل عامل"، وأدت إلى تدمير مبنى تابع لـ"بنك عودة"، فيما نقلت فرق الدفاع المدني المصابين إلى المستشفى.

كما تعرضت بلدة مجدل زون في القضاء نفسه لغارة جوية إسرائيلية، بينما استهدفت المدفعية محيط بلدتي برج قلاوية ودير كيفا.

وفي منطقة الزهراني، شنت مسيرة إسرائيلية فجرا غارة على منطقة البراك عند مفرق العدوسية.

ويأتي ذلك رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وفي ختام 4 جولات تفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

ويأتي إعلان النوايا وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و526 قتيلا و10 آلاف و733 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.