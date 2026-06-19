وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء ووزارة الصحة اللبنانيتين حتى الساعة 21:39 بالتوقيت المحلي (21:39 ت.غ)

إسرائيل تقتل 49 شخصا في 113 هجوما على لبنان رغم اتفاق وقف الحرب وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء ووزارة الصحة اللبنانيتين حتى الساعة 21:39 بالتوقيت المحلي (21:39 ت.غ)

إسطنبول / الأناضول

شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أكثر من 113 هجوما إسرائيليا، أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين، ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية حتى الساعة 21:39 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ).

وتأتي هذه الهجمات بعد نحو 36 ساعة من توقيع واشنطن وطهران، مساء الأربعاء، اتفاقا ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

وفي تأكيد لحجم التصعيد، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجيش قصف أكثر من 80 هدفا في لبنان، بحسب تدوينة نشرها على منصة "إكس".

ومساء الأربعاء، وقعت واشنطن وطهران اتفاقا لوقف الحرب يتألف من 14 بندا، نشر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نصه.

وينص البند الأول من الاتفاق على إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم بعضا.

وبحسب النص ذاته، يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما بعضا، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته، على أن يؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، إلى جانب الأحكام الأخرى الواردة في هذا البند.

لكن مواقف داخل الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما من وزراء اليمين المتطرف، رفضت ربط أي اتفاق مع إيران بوقف العمليات في لبنان أو تقديم تنازلات أمنية، وأكدت التمسك باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان ومواصلة العمليات العسكرية.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

قضاء النبطية:

شنت إسرائيل ما لا يقل عن 74 غارة على بلدات قضاء النبطية، بينها 13 غارة على النبطية الفوقا وأكثر من 10 على كفرتبنيت و9 على حبوش و7 على عربصاليم و6 على كفرجوز و5 على جبشيت و5 على دير الزهراني و4 على ميفدون.

وطالت الغارات أيضا بلدات الشرقية والدوير وحاروف وكفرصير والقصيبة وعدشيت وقعقعية الجسر وبريقع وجباع وتول وكفردجال وزبدين وكفررمان والنميرية والمصيلح ومدينة النبطية.

قتل شخصان في قصف شنته مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة نارية على طريق زبدين-النبطية.

وفي حاروف، قتل 9 أشخاص بينهم 3 سيدات وأصيب 14 آخرون بينهم 3 سيدات. وفي الدوير، قتل 6 أشخاص بينهم طفلة وسيدة وأصيب 6 آخرون بينهم طفل وسيدة.

كما قتل 3 أشخاص بينهم سيدتان وأصيبت امرأتان في الشرقية، وقتلت سيدتان وأصيب 9 أشخاص في كفرصير.

وفي حبوش، قتل 7 أشخاص وأصيب 12 آخرون بينهم طفلان، بينما قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بينهم 3 أطفال وسيدة في مدينة النبطية.

وقتل 4 أشخاص وأصيب آخر في دير الزهراني، فيما قتل شخصان وأصيب آخران في كفررمان، وأصيب 8 أشخاص بينهم سيدة في كفرجوز.

وفي جبشيت، قتل شخصان بينهما سيدة وأصيب آخران، بينما أصيب 6 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قعقعية الجسر و3 آخرون في عدشيت.

وسجلت إصابة شخص في عبا، فيما قتل 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة و3 سيدات في عربصاليم.

ودمرت غارات على مدينة النبطية مبنى قيادة إقليم الجنوب في حركة "أمل" بحي الراهبات ومنزلا أثريا قرب السرايا الحكومية، وألحقت دمارا واسعا بالسوق التجاري.

وتعرض حرج علي الطاهر، في أطراف النبطية الفوقا، لقصف مدفعي بقذائف فوسفورية وانشطارية محرمة دوليا.

** قصف مدفعي:

كما شن الجيش الإسرائيلي 12 هجوما بالقصف المدفعي في قضاء النبطية، طالت مدينة النبطية وحي الراهبات فيها، وبلدات كفرجوز وكفررمان والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وحبوش وجبشيت، وأطراف كفرصير والقصيبة، وبلدتي.

**قضاء جزين

شنت إسرائيل 9 غارات على الريحان وسجد والجبور في بلدة كفرحونة، والجبل الرفيع وتلة الصليب في بلدة العيشية، إضافة إلى القطراني والسريرة ومنطقتي ضهر الحرف وجورة خضر.

وفي القطراني، قتل شخصان وأصيب 5 آخرون، فيما قتل شخص وأصيب آخر في الريحان.

و استهدفت غارة إسرائيلية، قبل قليل، منطقة الجبل الرفيع في بلدة سجد.

وشهد القضاء 4 هجمات بالقصف المدفعي طالت بلدات سجد والجبل الرفيع وأطراف سجد ومنطقة المحمدية قرب العيشية.

يأتي ذلك، بينما أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية- منطقة جبل عامل الثانية (تابعة لحزب الله)، في بيان، أن "حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات في منطقة النبطية ارتفعت إلى 65 شهيدًا، و15 مفقودًا، و 60 جريحًا، فيما لا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض".

قضاء بنت جبيل:

- نفذت إسرائيل غارة بمسيّرة على بلدة برج قلاوية.

- كما نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة كونين.

قضاء مرجعيون:

شنت إسرائيل غارة على بلدة تولين.

قضاء صيدا:

شنت إسرائيل غارتين استهدفتا كوثرية السياد ومنطقة تبنا عند أطراف البيسارية.

ورصد تحليق لمسيرات منخفضة فوق البيسارية وجوارها.

قضاء صور:

استهدفت غارة بمسيرة دراجة نارية على طريق العباسية - مفرق الحمادية، ما أسفر عن مقتل شخص.

كما طال القصف المدفعي بلدة صريفا، ورصد تحليق كثيف للطيران المسير فوق مجرى نهر الليطاني ومنطقة ومدينة صور، إلى جانب غارات وهمية في أجواء الجنوب.

قضاء بعلبك:

شنت إسرائيل 3 غارات في قضاء بعلبك، استهدفت محلة عين بورضاي عند أطراف بلدة دورس، ومزرعة في بلدة الجمالية شمال مدينة بعلبك، ومنطقة تل الأبيض.

وقتل 3 أشخاص في تل الأبيض، وأصيب 9 آخرون بينهم طفلتان وسيدة في عين بورضاي.

بيروت:

رصد تحليق لطيران مسير فوق الضاحية الجنوبية.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و980 قتيلا و12 ألفا و1 جريح، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.