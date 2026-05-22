وتصيب 5 آخرين بينهم مسعفان في بلدة حناوية ومنطقة الحافور

إسرائيل تقتل 4 أشخاص بقصف نقطة طبية جنوبي لبنان وتصيب 5 آخرين بينهم مسعفان في بلدة حناوية ومنطقة الحافور

بيروت / الأناضول

قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم مسعفان، فجر الجمعة، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطة تمركز لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة حناوية بقضاء صور "أدت إلى سقوط 4 شهداء وإصابة مسعفين من الهيئة".

وأضافت الوكالة أن 3 أشخاص أصيبوا أيضا جراء غارة استهدفت منطقة الحافور بين بلدتي صديقين وقانا.

ولم توضح الوكالة هوية القتلى جراء الغارة التي تأتي ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار إلى 3 آلاف و89 قتيلا و9 آلاف و397 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.