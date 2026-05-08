إسرائيل تقتل 32 شخصا بلبنان ليرتفع الإجمالي إلى 2759 منذ 2 مارس و8512 مصابا، حسب وزارة الصحة اللبنانية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، مقتل 32 شخصا وإصابة 74 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2759 قتيلا و8 آلاف و512 جريحا.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان (الإسرائيلي) منذ 2 آذار وحتى 7 أيار باتت كالتالي: 2759 قتيلا و8512 جريحا".

والخميس، قالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن "إجمالي عدد الشهداء منذ 2 آذار ارتفع إلى 2727 شهيدا والجرحى إلى 8438".

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، عدوانا على لبنان، خلف أيضا أكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، وفق أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام في لبنان، وجرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة.