إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين وتوسع سيطرتها شرقي غزة

غزة/ رمزي محمود / الأناضول



قتلت إسرائيل، الاثنين، 3 فلسطينيين وأصابت 11 آخرين، بينهم ثلاثة صيادين في قطاع غزة، بالتزامن مع توسيع احتلالها شرقي مدينة غزة وقضم مزيد من أراضي القطاع.

وتندرج الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

** قصف شمال ووسط

وفي بلدة جباليا شمالي القطاع، قتلت مسيرة إسرائيلية فلسطينيا وأصابت 3 آخرين إثر استهداف دراجة نارية، وفق مصادر طبية للأناضول.

كما قتلت مسيرة إسرائيلية فلسطينيا باستهداف تجمع لمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب المصادر ذاتها.

وفي خان يونس، أصابت مسيرة إسرائيلية فلسطينيين، أحدهما بجروح خطيرة، قرب جسر القرارة شمالي المدينة، قبل أن تعلن مصادر طبية وفاة المصاب محمد خليل اسليم (38 عاما) متأثرا بجراحه.

**إصابات في المواصي

وأصيب 3 فلسطينيين، بينهم فتاة، جراء إطلاق الآليات الإسرائيلية النار باتجاه خيام نازحين في منطقة "المسلخ التركي" بالمواصي جنوب غربي خان يونس.

كما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة بإطلاق نار إسرائيلي في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس، وفق مصدر طبي في مستشفى ناصر.

وفي مدينة غزة، أصابت البحرية الإسرائيلية 3 صيادين أثناء عملهم قبالة الميناء، بعدما لاحقت زوارق حربية مراكبهم وأطلقت النار عليها، بحسب مصدر طبي وشهود عيان للأناضول.

وتمنع إسرائيل الصيادين من الإبحار منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر 2023، بينما يواصل عشرات منهم العمل رغم المخاطر وتدهور الأوضاع المعيشية.

**توسيع نطاق الاحتلال

وفي سياق متصل، توغلت آليات إسرائيلية ليلا في محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح بمدينة غزة، وأزاحت المكعبات الإسمنتية التي تحدد "الخط الأصفر" عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول إن السكان فوجئوا صباحا بوجود المكعبات أمام منازلهم، ما يعرض حياتهم للخطر.

و"الخط الأصفر" خط افتراضي حددته تفاهمات وقف إطلاق النار، ويفصل بين المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وتلك التي لا يزال يحتلها في القطاع.

ومنذ توقيع الاتفاق، ارتفعت نسبة الأراضي التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في غزة من 30 بالمئة إلى 70 بالمئة، وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين.

**خروقات متواصلة للاتفاق

ويقول فلسطينيون إن استمرار الهجمات وإغلاق المعابر، باستثناء إدخال كميات محدودة من المساعدات، حوّل اتفاق وقف إطلاق النار إلى "وهم" وفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 73 ألف قتيل ونحو 174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، قتلت الهجمات الإسرائيلية 1203 فلسطينيين وأصابت 3 آلاف و900 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار واسع يعيشه نحو 2.4 مليون فلسطيني.