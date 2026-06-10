إسرائيل تقتل 17 لبنانيا في غارات متواصلة على الجنوب حسب وكالة الأنباء اللبنانية وضمن خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش..

​​​​​​​بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

قُتل 17 لبنانيا وأصيب 15، الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بجنوبي البلاد، في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة البوابة الفوقا قبالة مطرانية صيدا بمحافظة الجنوب.

وأضافت أن الغارة أسفرت عن قتيلين كانا داخل السيارة، واندلع حريق كبير فيها وامتد إلى سيارات متوقفة في المكان.

فيما أسفرت غارة على بلدة صديقين عن قتيلين وتدمير منازل كليا.

وخلفت غارات شنتها طائرات إسرائيلية على بلدة طيردبا 9 قتلى و7 جرحى، ولا يزال آخرون تحت الأنقاض، وفقا للوكالة.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت منازل في بلدة الغندورية، وأسفرت غارة على بلدة دير قانون النهر عن 3 قتلى و3 جرحى.

وأدت غارة استهدفت منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور إلى مقتل شخص وإصابة 5.

وفي بلدة القليعة، أدى سقوط صاروخين إلى اندلاع حريق، فيما سُجل تحليق لطائرات مسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

الوكالة أفادت بأن دورية إسرائيلية اقتادت صباحا عضو بلدية كفرشوبا محمد حسن الحاج والعامل أحمد صلاح ذياب إلى جهة مجهولة.

وأوضحت أنهما كانا يعملان على تشغيل وضخ المياه لتأمين احتياجات الأهالي، قبل أن توقفهما دورية إسرائيلية.

وفي وقت سابق كانت الحصيلة منذ فجر الأربعاء 8 قتلى، فيما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدات وقرى بجنوبي لبنان.

ومتجاهلةً هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي، تواصل إسرائيل عدوانا بدأته على لبنان في 2 مارس/ آذار الماضي، وخلّف 3666 قتيلا و11324 جريحا حتى الثلاثاء، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.