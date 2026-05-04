إسرائيل تقتل 17 شخصا في لبنان ما يرفع الإجمالي إلى 2696 منذ 2 مارس وتصيب 35 ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 8264 جريحا، وفق وزارة الصحة..

بيروت / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2696 قتيلا و8264 جريحا، بمقتل 17 شخصا وجرح 35 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان للوزارة، طالت الضربات الإسرائيلية 10960 شخصا، بينهم 2696 قتيلا و8264 جريحا.

وبالمقارنة مع بيان اليوم السابق، يتضح أن عدد الضحايا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 17 قتيلا و35 جريحا.

ووفق البيان الجديد، ارتفع عدد الغارات التي استهدفت الفرق الصحية والإنقاذ إلى 132 استهدافا، أسفرت عن 103 قتلى و238 جريحا، إلى جانب تضرر 25 مركزا صحيا و119 سيارة إسعاف.

كما بلغ عدد المستشفيات المتضررة 16، أغلقت 3 منها بشكل تام جراء الاستهدافات.

كما يوضح البيان أن بين حصيلة القتلى 186 طفلا (تحت سن الـ18)، و260 امرأة، و34 مُسنّا.

ورغم الهدنة المعلنة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي والساري حتى 17 مايو/ أيار الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يوميا مواقع في لبنان، ويمارس تفجيرا واسعا لمنازل في عشرات القرى.

ومساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إحصاء 20 قتيلا و46 جريحا خلال الساعات الـ24 السابقة، مما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2679 قتيلا و8229 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.