رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال إن المطلوب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان..

إسرائيل تقتل 12 شخصا في لبنان وانتهاء جلسة تفاوض بين الجانبين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال إن المطلوب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان..

بيروت / وسيم سيف الدين/ الأناضول

انتهت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الثلاثاء، الجلسة الأولى من جولة مفاوضات رابعة بين بيروت وتل أبيب، وسط تصعيد عسكري إسرائيلي أسفر عن 12 قتيلا بلبنان منذ الفجر.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "انتهت الجلسة الأولى من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، على أن تبدأ الجلسة الثانية بعد استراحة قصيرة".

وفي وقت سابق أفادت الوكالة ببدء الجولة الرابعة من المفاوضات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

ومنذ الفجر، قُتل 12 شخصا وأصيب 16 في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بجنوبي لبنان، وفقا للوكالة اللبنانية.

وحتى الساعة 18:00 "ت.غ" لم تتوفر معلومات عن فحوى المفاوضات.

ومن أبرز الملفات على طاولة التفاوض تثبيت وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وعقب انطلاق المفاوضات، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيان: "يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان".

وتابع: "وأكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين".

وأردف: "ويكون طريقنا فيها (المفاوضات) أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم وقراهم، كلما توحّدت كل الجهود تحت سقف الدولة".

ومرارا أعلن "حزب الله" رفضه خوض بيروت مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، باعتبارها "تنازلا"، فيما تعارض السلطات موقف الحزب.

ومنذ فترة تصعد إسرائيل عدوانها على لبنان ووسعت توغلها، وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بزعم الرد على "حزب الله".

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات للهدنة عبر قصف دموي يخلّف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف 577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.