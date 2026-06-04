إسرائيل تقتل 11 فلسطينيا بغزة بينهم زوجان وأطفالهما الثلاثة

غزة/ رمزي محمود، حسني نديم/ الأناضول

قتل 11 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، بينهم نساء وأطفال، الخميس، بعدة غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية ومدنيين بمدينة غزة شمالي القطاع.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بمقتل الفلسطيني عبد الرحمن شعت (34 عاما) متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف، في وقت سابق الخميس، حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

كما دمر الجيش الإسرائيلي منزلاً في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، بعد إنذار مسبق بإخلاء مربع سكني كامل، ما ألحق أضراراً بالمنازل المجاورة وأثار حالة من الذعر بين السكان والنازحين.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية للأناضول بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة "درويش" قرب مسجد "أبو عبيدة" في البلدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل دون تسجيل قتلى أو إصابات.

وسبق ذلك مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لمدنيين قرب محطة وقود في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وجاء ذلك بعد ساعات من مقتل 9 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارات إسرائيلية متزامنة استهدفت 4 شقق سكنية بمناطق متفرقة من مدينة غزة فجر الخميس.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء لمراسل الأناضول بوصول "جثامين 9 شهداء وعشرات المصابين، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف عدة مبان سكنية في مدينة غزة".

وأشارت المصادر إلى أن بعض الجثامين وصلت "على هيئة أشلاء وأخرى متفحمة".

كما أكد مصدر طبي آخر وصول عدد كبير من المصابين إلى مستشفيات مدينة غزة، بينها مستشفى القدس ومستشفى السرايا الميداني، جراء الغارات الإسرائيلية.

ووفق شهود، أسفر قصف استهدف شقة سكنية في بناية "لبد" بشارع المخابرات شمال غربي مدينة غزة عن مقتل 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم زوجان وأبناؤهما الثلاثة، فيما نجت طفلة من العائلة بعد إصابتها ونقلها إلى المستشفى.

وفي حي تل الهوى جنوبي المدينة، قتل زوجان وأصيب آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، إثر غارة استهدفت شقة سكنية في مبنى "الإسراء 1"، بحسب شهود.

كما قتل فلسطيني وأصيب عشرات في غارة استهدفت منزلا لعائلة مهنا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما أفادت مصادر محلية بأن القصف أدى إلى اندلاع حريق كبير في المنزل ومنازل مجاورة، بسبب وقوعه في منطقة مكتظة بالسكان.

وفي حي الشيخ رضوان شمالي المدينة، قتل فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف استهدف شقة سكنية في بناية "الغول"، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

وقال شهود إن الغارات تسببت بدمار واسع في البنايات المستهدفة ومحيطها، وأثارت حالة من الذعر بين السكان بعد منتصف الليل.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قتل 947 فلسطينيا وأصيب 2935 آخرون جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي منذ بدء سريان الاتفاق.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة بدءا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تستمر تداعياتها بأشكال متعددة.