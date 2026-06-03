وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة والجيش اللبناني حتى الساعة 13:42 ت.غ

إسرائيل تقتل 11 شخصا بينهم مسعفون في 30 هجوما على لبنان (محصلة) وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة والجيش اللبناني حتى الساعة 13:42 ت.غ

بيروت / الأناضول

قتلت إسرائيل 11 شخصا بينهم مسعفون، وأصابت آخرين، الأربعاء، في 30 هجوما على لبنان، شملت غارات وقصفا وعمليات نسف خلفت دمارا واسعا بالمنازل، رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة والجيش اللبناني حتى الساعة 13:42 ت.غ.

وبالتزامن مع الهجمات، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 6 بلدات جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها، وهي: أرزي، ومزرعة كوثرية الرز، والزرارية، جباع، حومين الفوقا، أركي.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات رابعة بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن، وخلال الأيام الماضية هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات في لبنان وتوجيه "ضربات قاسية".

** النبطية

في قضاء النبطية، شن الجيش الإسرائيلي 11 غارة على الأقل استهدفت طريق دير الزهراني ـ حبوش، ومحيط تعاونية "رمال" في مرج حاروف، ومدينة النبطية، وبلدات النبطية الفوقا، وحبوش 3 مرات، وعربصاليم، وكفرتبنيت، والزرارية، ومنطقة المعبر.

وأسفرت غارة على بلدة حبوش عن مقتل 4 سوريين، فيما أدى استهداف بلدة عربصاليم إلى مقتل مسعف، كما أصيب شخص جراء استهداف سيارة على أوتوستراد دير الزهراني ـ حبوش.

وأعلن الجيش اللبناني مقتل عسكري جراء غارة إسرائيلية استهدفته أثناء تنقله على طريق النبطية ـ كفرتبنيت.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية للجيش اللبناني بصاروخ موجه على طريق دير الزهراني ـ حبوش، ما أدى إلى إصابة ضابط وجندي.

** صور

في قضاء صور، شنت إسرائيل 5 غارات استهدفت طريق المعمورة ـ الحوش وبلدات صديقين والبازورية وشحور، ومنطقتي قدموس وبرج رحال.

وأدت غارة على طريق المعمورة ـ الحوش بمدينة صور إلى مقتل فلسطينيين اثنين، فيما أسفر استهداف بلدة صديقين عن وقوع إصابات دون تحديد عددها.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل مسعفين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف في بلدة شحور.

** مرجعيون

في قضاء مرجعيون، نفذت القوات الإسرائيلية 9 هجمات على الأقل استهدفت محيط مقام النبي حزقيل في بلدة بلاط بـ6 غارات.

وشملت الاعتداءات تنفيذ 3 عمليات تفجير متتالية وعنيفة فجرا في منطقة عريض، بعد سلسلة تفجيرات شهدتها منطقتا دبين وعريض دبين خلال الليل.

وتسببت الانفجارات بأضرار مادية في منازل ومحال تجارية ببلدة جديدة، فيما تحطم زجاج نوافذ وواجهات مبان بفعل شدة التفجيرات.

** بنت جبيل

استهدف الجيش الإسرائيلي بغارتين بلدتي الغندورية وفرون.

** صيدا

في قضاء صيدا، استهدف الجيش الإسرائيلي بلدات كوثرية الرز وأرزي والزرارية، وأسفرت غارة على بلدة الزرارية عن مقتل شخص وإصابة مسعفين.

ومنذ فترة تصعد إسرائيل عدوانها على لبنان، ووسعت توغلها، وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بادعاء الرد على "حزب الله".

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات للهدنة المعلنة في أبريل/ نيسان الماضي والممددة حتى يوليو/ تموز المقبل، عبر قصف دموي يخلّف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيّرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف و577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.