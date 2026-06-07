- قتل 8 فلسطينيين وأصيب 17 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت خياما تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة

إسرائيل تقتل 10 فلسطينيين بينهم نازحون وتدمر منزلين بغزة (محصلة) - قتل 8 فلسطينيين وأصيب 17 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت خياما تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

- قتل فلسطيني وأُصيب 3 آخرون إثر استهداف مسيرة إسرائيلية تجمعا لمدنيين في حي الزيتون بمدينة غزة

- قتل شاب فلسطيني وأُصيب آخران في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة بمدينة خان يونس قبل ساعات من موعد زفافه

قتل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفلة، ودمر منزلين، السبت، في غارات جوية استهدفت خياما تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنيين في شمال قطاع غزة وجنوبه.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي مدينة غزة، قتل 8 فلسطينيين وأصيب 17 آخرون جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت خياما تؤوي نازحين في منطقة "الجوازات" بحي الرمال.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

وفي هجوم آخر، قتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" قنبلة على تجمع مدنيين قرب مفترق "دولة" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع جثمان مهران رزق فلفل (38 عاما) وثلاثة مصابين جراء الهجوم.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرقي حي الزيتون باتجاه منازل السكان، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، والمناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي جنوب القطاع ووسطه، دمر الجيش الإسرائيلي منزلين في غارتين منفصلتين عقب إنذارات بإخلاء مناطق سكنية في مدينة خان يونس ومخيم المغازي.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن الغارتين استهدفتا منزلا لعائلة زعرب في منطقة العطار بمواصي خان يونس، وآخر لعائلة أبو عشيبة في مخيم المغازي.

وبحسب شهود عيان، أدى القصف إلى تدمير المنزلين بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل المجاورة، كما أثار حالة من الذعر بين السكان والنازحين.

وفجر السبت، قتل الشاب الفلسطيني مهند عثمان فروانة (25 عاما) وأصيب آخران جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة فوق سطح منزله في شارع جمال عبد الناصر بمدينة خان يونس.

وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر إن فروانة قتل قبل ساعات من موعد زفافه، فيما أكدت مصادر عائلية أنه كان من المقرر أن يزف إلى عروسه السبت.

وفي السياق، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي وإطلاق النار في مناطق شرقي ووسط خان يونس، فيما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل المدينة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.