إسرائيل تقتل فلسطينيين اثنين وتصيب 24 آخرين بغارات على غزة الأحد وفي مدينة غزة استهدفت مصطافين بميناء الصيادين

غزة/ الأناضول

قتل فلسطينيان وأصيب 24 آخرون بينهم أطفال، الأحد، في عدة غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الهجمات، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لمصطافين بميناء الصيادين على ساحل مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن القصف أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 18 آخرين، بينهم أطفال وحالات خطرة.

ويعد شاطئ البحر المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة، في ظل الدمار الواسع الذي طال المرافق العامة وأماكن الترفيه جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت سنتين.

كما أصيب فلسطينيان جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الغرابلي، قرب محطة الشوا، في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق مصادر طبية.

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر محلية للأناضول، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" ألقت قنبلة على خيمة تؤوي نازحين وسط مخيم جباليا، دون وقوع إصابات.

ووسط القطاع، أصيب 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل بحالة خطرة، إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في مخيم البريج.

وفي مخيم النصيرات، استهدفت طائرة مروحية إسرائيلية الطابق العلوي من مدرسة "أبو عريبان" بصاروخ، دون تسجيل إصابات، فيما طال قصف مدفعي المناطق الشرقية لمخيم البريج شرقي المحافظة الوسطى.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات إسرائيلية متمركزة شرق مدينة خان يونس النار باتجاه مناطق وسط المدينة، بينما قصفت زوارق حربية ساحلها.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 930 فلسطينيا وأصاب 2819 آخرين ضمن خروقاته للاتفاق، وفق وزارة الصحة في غزة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت سنتين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.