إسرائيل تقتل فلسطينيين اثنين بقصف تجمع مدنيين وسط غزة

غزة/ حسني نديم/ الأناضول:

قتل فلسطينيان، الثلاثاء، في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية واستهدفت خلاله تجمعا لمدنيين شمالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول بوصول جثماني فلسطينيين إلى مجمع العودة الطبي شمالي النصيرات، عقب استهدافهما بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية.

وقال شهود عيان للأناضول إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعا للمدنيين في شارع جولس شمالي مخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين على الفور.



وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 997 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و152 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع، الثلاثاء.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

